Позувала на пляжі на колінах: модель Playboy у купальнику продемонструвала сексуальні груди

Папараці сфотографували американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє на пляжі в Малібу.

Побачивши фотографів, білявка почала спокусливо позувати на камеру. Вона стала на коліна й еротично пила воду з пляшки.

На Елізабет був відвертий чорний купальник, який ледве прикривав її пишні і сексуальні груди. Він був прикрашений золотою брошкою з камінням у вигляді морської зірки у кільці. Взута білявка була у золоті босоніжки на шпилкьах.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

У моделі було розпущене волосся, макіяж із пишними віями та блискучими тінями, а також довгий білий манікюр. На руках у неї були браслети і каблучки. Шевальє мала стрункий і сексапільний вигляд.

Нагадаємо, Елізабет Марі Шевальє у прозорій сукні і без білизни похизувалася звабливим бюстом.

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