Позувала на пляжі: порноакторка у синьому бікіні продемонструвала пружні сідниці

Білявка показала знімок із Домінікани.
Порноакторка Ема Картер показала фоловерам в Instagram гарну світлину з відпустки, яку вона провела у Домініканській республіці.
Білявка спокусливо позувала на пляжі, тримаючи у руках зелений кокосовий горіх, із якого пила кокосову воду.
На Картер було стильне синє бікіні на зав'язках і з золотою фурнітурою. Дівчина блиснула пишними грудьми і похизувалася пружними і сексуальними сідницями.
Волосся вона розпустила, заплела кілька тонких кісок і була без макіяжу на обличчі.
Нагадаємо, на премії AVN Awards у Лас-Вегасі Ема Картер сяяла у чорній прозорій сукні з американською проймою, розшитій паєтками і бісером.
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