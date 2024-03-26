Позувала на пляжі: порноакторка у синьому бікіні продемонструвала пружні сідниці

Порноакторка Ема Картер показала фоловерам в Instagram гарну світлину з відпустки, яку вона провела у Домініканській республіці.

Білявка спокусливо позувала на пляжі, тримаючи у руках зелений кокосовий горіх, із якого пила кокосову воду.

На Картер було стильне синє бікіні на зав'язках і з золотою фурнітурою. Дівчина блиснула пишними грудьми і похизувалася пружними і сексуальними сідницями.

Ема Картер/Instagram

Волосся вона розпустила, заплела кілька тонких кісок і була без макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, на премії AVN Awards у Лас-Вегасі Ема Картер сяяла у чорній прозорій сукні з американською проймою, розшитій паєтками і бісером.

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