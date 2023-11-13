Позувала на пляжі: сексуальна учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункими ногами

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Вікторія Варлей – вперше за довгий час потішила підписників в Instagram новою світлиною, адже її сторінка була в тіньовому бані.

"І на честь мого повернення: Циганочка з виходом", – підписала вона фото.

Віка позувала на пляжі у чорному суцільному купальнику, демонструючи спокусливі вигини тіла і стрункі ноги. На одній руці був одягнений чорний шовковий халат із вишитим золотистими нитками східним драконом.

Вікторія Варлей/Instagram

Свій пляжний лук Варлей доповнила низьким пучком, легким макіяжем і великими золотистими сережками-кільцями.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-11" Анна Гузєєва у чорній сукні з відкритими плечами і сексуальним декольте сходила до ресторану.

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