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Позувала на пляжі: сексуальна учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункими ногами

Позувала на пляжі: сексуальна учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункими ногами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1963
Час на прочитання
1 хв
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Позувала на пляжі: сексуальна учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункими ногами

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей потішила фоловерів новою пікантною світлиною з пляжу.

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Вікторія Варлей – вперше за довгий час потішила підписників в Instagram новою світлиною, адже її сторінка була в тіньовому бані.

"І на честь мого повернення: Циганочка з виходом", – підписала вона фото.

Віка позувала на пляжі у чорному суцільному купальнику, демонструючи спокусливі вигини тіла і стрункі ноги. На одній руці був одягнений чорний шовковий халат із вишитим золотистими нитками східним драконом.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Свій пляжний лук Варлей доповнила низьким пучком, легким макіяжем і великими золотистими сережками-кільцями.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-11" Анна Гузєєва у чорній сукні з відкритими плечами і сексуальним декольте сходила до ресторану

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