Позувала на пляжі: смілива модель показала свої оголені фото

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram провокаційні світлини з відпочинку на Ібіці.

Білявка влаштувала відвертий фотосет на пляжі. Позувала красуня повністтю оголеною. Пікантні місця вона прикрила великим соломяним капелюхом.

Арабелла Чі/Instagram

Модель блиснула на камеру пружними сексуальними сідницями і маленьким татуюванням у вигляді сердечка під грудьми.

Арабелла Чі/Instagram

Із прикрас на Чі були золоті сережки, ланцюжок із підвіскою-написом її ім'я, золоті каблучки і браслет. Французький манікюр завершив спокусливий лук Арабелли.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у темно-синій мереживній білизні похизувалася звабливою фігурою.

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