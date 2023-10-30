Позувала на пляжі: смілива модель показала свої оголені фото

Арабелла Чі відвертим знімками розбурхала уяву своїх підписників.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram провокаційні світлини з відпочинку на Ібіці.
Білявка влаштувала відвертий фотосет на пляжі. Позувала красуня повністтю оголеною. Пікантні місця вона прикрила великим соломяним капелюхом.
Модель блиснула на камеру пружними сексуальними сідницями і маленьким татуюванням у вигляді сердечка під грудьми.
Із прикрас на Чі були золоті сережки, ланцюжок із підвіскою-написом її ім'я, золоті каблучки і браслет. Французький манікюр завершив спокусливий лук Арабелли.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у темно-синій мереживній білизні похизувалася звабливою фігурою.
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