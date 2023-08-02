Позувала на пляжі у Барселоні: переможниця "Холостяка-12" у рожевому бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Катерина Лозовицька насолоджується відпусткою в Іспанії.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у Барселоні.
Модель влаштувала собі фотосесію на пляжі. Катя одягла бікіні найтрендовішого кольору цього літа – рожевого із довгими зав'язками, які вона обмотала навколо талії.
Лозовицька спокусливо позувала, демонструючи сексуальну і струнку фігуру.
Волосся вона розпустила, доповнила лук червоними манікюром і педикюром і була без макіяжу на обличчя.
Нагадаємо, минулого разу Катерина Лозовицька продемонструвала образ у стилі Барбі. Вона була одягнена у рожевий корсет і джинсові мінішорти з блиском, які чудово підкреслили її тонку талію і стрункі ноги.
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