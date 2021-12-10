Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-11" у білому купальнику похизувалася пружними сідницями

Красуня з подругами відпочила у східній Африці.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – показала нові світлини з відпочинку у східній Африці – Кенії. Їздила туди вона з іншими учасницями проєкту – Дашею Ставничою і Розалі Номбре.

Джессіка Чегі, Розалі Номбре і Даша Ставнича / Instagram Джессіки Чегі

Джес влаштувала собі невеликий фотосет на пляжі. Красуня одягла сексуальний білий купальник і білу сорочку. Спочатку вона продемонструвала струнку фігуру спереду та блиснула сексуальним бюстом.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Потім Чегі, позуючи на колінах, продемонструвала на камеру свої пружні сідниці.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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