Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-11" у білому купальнику похизувалася пружними сідницями

Красуня з подругами відпочила у східній Африці.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – показала нові світлини з відпочинку у східній Африці – Кенії. Їздила туди вона з іншими учасницями проєкту – Дашею Ставничою і Розалі Номбре.
Джес влаштувала собі невеликий фотосет на пляжі. Красуня одягла сексуальний білий купальник і білу сорочку. Спочатку вона продемонструвала струнку фігуру спереду та блиснула сексуальним бюстом.
Потім Чегі, позуючи на колінах, продемонструвала на камеру свої пружні сідниці.
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