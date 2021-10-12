Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-11" у леопардовому бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-11" у леопардовому бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Джессіка Чегі показала свої форми у купальнику з "хижим" принтом.

Учасниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку у теплих краях.

Дівчина цього разу постала у леопардовому бікіні. Ліф вона одягла, як нині модно, низом доверху.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Позувала вона на пляжі. Джес продемонструвала на камеру свою струнку сексуальну фігуру.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Ще дівчина виклала відео, на якому вона у рожевому купальнику звабливо танцює біля дверей на балкон готелю.

"Насправді ми всі замкнені у клітках наших упереджень, наповнені забобонами, які самі і підживлюємо. Самі себе лишаємо задоволень та вішаємо ярлики. Наче ми все знаємо, але не знаємо нічого. Питання лише в наших особистих амбіціях, що собі дозволяємо", - написала Чегі.

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