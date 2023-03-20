Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-11" у яскравому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Джессіка Чегі показала нові знімки з відпочинку в ОАЕ.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у Дубаї.

Красуня позувала на пляжі на тлі заходу сонця. На Джессіці був жовтий суцільний купальник із жатої тканини. Вона похизувалася підтягнутою сексуальною фігурою, пікантним декольте і стрункими ногами.

Джессіка Чегі / Фото: Instagram Джессіки Чегі

Пляжний лук вона доповнила червоними окулярами.

Джессіка Чегі / Фото: Instagram Джессіки Чегі

"Сексуальність не залежить від одягу, макіяжу і кількості відвідувань косметолога. Все це може тільки підсилити її, зробити більш виразною. Але сексуальність, як і жіноча сила, народжується всередині", - написала Чегі у дописі.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка продемонструвала милий образ у романтичній короткій сукні з рюшами і квітковим принтом.

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