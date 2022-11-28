Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у чорному бікіні похизувалася пласким животом і стрункими ногами

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" - 37-річна акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram фото з теплих країв.

На знімку красуня постала у чорній бейсболці і чорному бікіні, зверху якого одягла чорний пляжний халат. Позувала Віка на пляжі наприсядки, випрямивши одну ногу.

Вікторія Варлей/Instagram

Варлей похизувалася пласким животом і стрункими ногами.

А ще вона була без макіяжу на обличчі. Вікторія залюбки демонструє свою природну красу.

Нагадаємо, у п'ятому випуску на церемонії троянд Варлей з'явилася у розкішному образі. На ній була жовта обтисла сукня з сексуальним декольте і оголеними плечами.

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