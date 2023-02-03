Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Вікторія Варлей поділилася з підписниками пляжним знімком.
Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.
Віка позувала на пляжі. На ній був білий суцільний купальник із чорною облямівкою і чорними бретельками. Красуня продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст.
Свій пляжний лук Варлей доповнила низьким пучком і чорними стильними окулярами. На руці у неї був браслет.
Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей показала фоловерам нові знімки зі своєї весільної фотосесії.
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