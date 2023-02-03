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Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
836
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1 хв
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Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Вікторія Варлей/Instagram viktoriavarley

Вікторія Варлей поділилася з підписниками пляжним знімком.

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

Віка позувала на пляжі. На ній був білий суцільний купальник із чорною облямівкою і чорними бретельками. Красуня продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст.

Вікторія Варлей/Instagram viktoriavarley / ©
Вікторія Варлей/Instagram viktoriavarley

Свій пляжний лук Варлей доповнила низьким пучком і чорними стильними окулярами. На руці у неї був браслет.

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей показала фоловерам нові знімки зі своєї весільної фотосесії.

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Дата публікації
Перегляди
836
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