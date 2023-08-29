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Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у рожевому купальнику похизувалася спокусливими сідницями

Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у рожевому купальнику похизувалася спокусливими сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у рожевому купальнику похизувалася спокусливими сідницями

Марина Голд/Instagram

Марина Голд засмагала на Пірсі Санта-Моніки у гламурному купальнику.

Учасниця шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на пляжі у Каліфорнії.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Красуня продемонструвала свій гламурний пляжний лук, який точно б оцінила лялька Барбі. Марина позувала на тлі заходу сонця у суцільному рожевому купальнику, який чудово підкреслив її сексуальні форми.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Дівчина похизувалася на камеру пишними спокусливими сідницями.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька показала романтичні світлини зі своїм бойфрендом, зроблені у Парижі.

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Перегляди
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