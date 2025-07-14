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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Позувала на сапборді: британська телезірка у бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Глоя Феррі поділилася з фоловерами у соцмережі знімком із відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram пікантне фото з відпочинку.

Жінка активно провела день, катаючись на сапборді. Глоя була одягнена у чорне бікіні. Вона позувала на дошці, лежачи і демонструючи свої пружні спокусливі сідниці.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя Феррі у красивому білому купальнику із золотим кільцем на ліфі похизувалася пишним декольте.

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