- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала на сапборді: британська телезірка у бікіні похизувалася спокусливими сідницями
Глоя Феррі поділилася з фоловерами у соцмережі знімком із відпустки.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram пікантне фото з відпочинку.
Жінка активно провела день, катаючись на сапборді. Глоя була одягнена у чорне бікіні. Вона позувала на дошці, лежачи і демонструючи свої пружні спокусливі сідниці.
Нагадаємо, Глоя Феррі у красивому білому купальнику із золотим кільцем на ліфі похизувалася пишним декольте.