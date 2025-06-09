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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Позувала на столі: британська модель у новому бікіні похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл поповнила свій гардероб стильним купальником.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нову порцію світлин із відпочинку. Білявка влаштувала собі імпровізований фотосет на столі на подвір'ї.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес одягла нове стильне бікіні з психоделічним принтом пастельних відтінків і на зав'язках. Родзинкою купальника була цікава кругла підвіска на ліфі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Гейл похизувалася пишними сексуальними формами і гарною засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж із пишними віями і завершила пляжний лук лаконічними прикрасами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала на вечірньому пляжі у сексуальному шоколадному бікіні на зав’язках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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