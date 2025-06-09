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- Шоу-бізнес
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Позувала на столі: британська модель у новому бікіні похизувалася спокусливими формами
Джессіка Гейл поповнила свій гардероб стильним купальником.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нову порцію світлин із відпочинку. Білявка влаштувала собі імпровізований фотосет на столі на подвір'ї.
Джес одягла нове стильне бікіні з психоделічним принтом пастельних відтінків і на зав'язках. Родзинкою купальника була цікава кругла підвіска на ліфі.
Гейл похизувалася пишними сексуальними формами і гарною засмагою.
Модель зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж із пишними віями і завершила пляжний лук лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала на вечірньому пляжі у сексуальному шоколадному бікіні на зав’язках.