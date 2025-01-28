Позувала на Тижні моди у Парижі: Маріон Котіяр чорною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Французька акторка з'явилася на фешншоу в аутфіті від Chanel.

Маріон Котіяр відвідала показ Chanel Haute Couture весна-літо 2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Акторка обрала для своєї появи образ total black. На ній була трикотажна мінісукня з круглим вирізом і накладними кишенями, яка підкреслила її стрункі ноги.

Маріон Котіяр / Фото: Getty Images

Зверху Котіяр одягла кардиган із чорними ґудзиками. Лук вона доповнила капроновими колготами і чорними туфлями з круглими носками і на стійких підборах. У руці Маріон тримала чорну сумочку.

Зірка зробила цікаву зачіску, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию ланцюжками з підвісками із зображенням логотипу Chanel.

Нагадаємо, на фешншоу Chanel завітали також Ванесса Параді і її донька Лілі-Роуз Депп.

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