Позувала на тлі хмар: Демі Роуз похизувалася сексуальними сідницями

Модель поповнила свій фотоблог новою порцією гарячих знімків.
Демі Роуз не втомлюється засипати своїх фоловерів у Instagram пікантними світлинами. Цього разу красуня поділилася фото, зробленими на горі з дуже гарним краєвидом.
"Дотик небес", — підписала знімки модель.
Демі позувала на тлі хмар. На ній була персикова спідня білизна, зверху якої вона одягла прозорий короткий халат. Крізь нього вимальовувалися сексуальні вигини тіла Роуз.
Вона похизувалася на камеру своїми пишними сідницями, якими дуже пишається.
Минулого разу провокаційна Демі показала сексуальний бюст у прозорому кроптопі. Вона була без бюстгальтера.
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