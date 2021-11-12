Позувала на тлі хмар: Демі Роуз похизувалася сексуальними сідницями

Модель поповнила свій фотоблог новою порцією гарячих знімків.

Демі Роуз не втомлюється засипати своїх фоловерів у Instagram пікантними світлинами. Цього разу красуня поділилася фото, зробленими на горі з дуже гарним краєвидом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Дотик небес", — підписала знімки модель.

Демі позувала на тлі хмар. На ній була персикова спідня білизна, зверху якої вона одягла прозорий короткий халат. Крізь нього вимальовувалися сексуальні вигини тіла Роуз.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Вона похизувалася на камеру своїми пишними сідницями, якими дуже пишається.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Минулого разу провокаційна Демі показала сексуальний бюст у прозорому кроптопі. Вона була без бюстгальтера.

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