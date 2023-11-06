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Позувала на тренажері: модель у білизні похизувалася підтягнутим тілом

Позувала на тренажері: модель у білизні похизувалася підтягнутим тілом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Позувала на тренажері: модель у білизні похизувалася підтягнутим тілом

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі любить не лише вихвалятися стрункою фігурою, а й удосконалювати її за допомогою спорту.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram, у якому вона вигляді займалася на тренажерах.

На знімках вона постала в білій білизні, яка складалася із кроптопу і трусів із високим посадженням.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла перебуває в чудовій фізичній формі – її тіло струнке, підтягнуте й сексуальне.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Верхні пасма волосся Чі зібрала у хвіст, була без макіяжу і доповнила лук золотими сережками, підвісками на ланцюжках і браслетом.

"Моє улюблене місце", – підписала фото модель.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі позувала на узбережжі Середземного моря у бежевому бікіні із золотистими лелтіками.

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