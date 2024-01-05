Позувала на яхті: Гейлі Бібер у стильному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

27-річна модель у яскравому купальнику продемонструвала ідеальну фігуру.
Гейлі Бібер опублікувала в Instagram знімки з відпочинку, які були зроблені під час морської прогулянки на яхті.
На них модель постала у стильному зеленому бікіні із жовтою облямівкою і зав'язками, який чудово сидів на її стрункій фігурі.
Гейлі також похизувалася на камеру пружними сексуальними сідницями.
Свій пляжний лук вона доповнила плетеним солом'яним капелюхом, чорними сонцезахисними окулярами і золотою прикрасою-ланцюжком на тілі.
"2024… я з тобою у подорож", – підписала Гейлі фото.
Нагадаємо, Гейлі Бібер в пальті оверсайз і шортах потрапила до об'єктивів папараці.
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