Позувала на яхті: Гейлі Бібер у стильному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Гейлі Бібер опублікувала в Instagram знімки з відпочинку, які були зроблені під час морської прогулянки на яхті.

На них модель постала у стильному зеленому бікіні із жовтою облямівкою і зав'язками, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Гейлі також похизувалася на камеру пружними сексуальними сідницями.

Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Свій пляжний лук вона доповнила плетеним солом'яним капелюхом, чорними сонцезахисними окулярами і золотою прикрасою-ланцюжком на тілі.

"2024… я з тобою у подорож", – підписала Гейлі фото.

Нагадаємо, Гейлі Бібер в пальті оверсайз і шортах потрапила до об'єктивів папараці.

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