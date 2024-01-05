Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Позувала на яхті: Гейлі Бібер у стильному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Позувала на яхті: Гейлі Бібер у стильному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
343
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Позувала на яхті: Гейлі Бібер у стильному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

27-річна модель у яскравому купальнику продемонструвала ідеальну фігуру.

Гейлі Бібер опублікувала в Instagram знімки з відпочинку, які були зроблені під час морської прогулянки на яхті.

На них модель постала у стильному зеленому бікіні із жовтою облямівкою і зав'язками, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер
Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Гейлі також похизувалася на камеру пружними сексуальними сідницями.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер
Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Свій пляжний лук вона доповнила плетеним солом'яним капелюхом, чорними сонцезахисними окулярами і золотою прикрасою-ланцюжком на тілі.

"2024… я з тобою у подорож", – підписала Гейлі фото.

Нагадаємо, Гейлі Бібер в пальті оверсайз і шортах потрапила до об'єктивів папараці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
343
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація