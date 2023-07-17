Позувала навкарачки: переможниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася сексуальною фігурою і тату на інтимному місці

Катерина Лозовицька потішила фоловерів пікантними знімками із фотосету.
Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – знялася у гарячій фотосесії. В Instagram модель показала, що з цього вийшло.
Катерина звабливо позувала на підлозі у фотостудії у чорному суцільному купальнику. Дівчина з різних ракурсів продемонструвала свою струнку і сексуальну фігуру, а також татуювання на пікантному місці.
Лозовицька позувала також навкарачки, спокусливо вигнувшись і похизувавшись пікантним декольте і пружними сідницями.
Минулого разу Катерина Лозовиька показала знімки топлес із цього самого фотосету.
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