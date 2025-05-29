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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
625
Час на прочитання
1 хв

Позувала навкарачки: пишнотіла модель у леопардовій спідниці похизувалася величезною п’ятою точкою

28-річна модель plus-size Грейсі Бон з різних ракурсів продемонструвала пишні сідниці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла панамська модель — Грейсі Бон — влаштувала собі фотосесію у гламурному аутфіті. Що з цього вийшло, вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі була одягнена в костюм із леопардовим принтом, який складався з кроптопа з галтером і спідниці міді.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Модель з різних ракурсів, і навіть навкарачки, продемонструвала свою величезну п’яту точку, розмір якої приголомшує.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Свій образ Бон доповнила макіяжем із накладними пишними віями, розпущеним волоссям, довгим манікюром з декором і золотими прикрасами.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у стильному чорному купальнику похизувалася спокусливими формами.

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