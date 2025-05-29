Позувала навкарачки: пишнотіла модель у леопардовій спідниці похизувалася величезною п’ятою точкою

Грейсі Бон

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Пишнотіла панамська модель — Грейсі Бон — влаштувала собі фотосесію у гламурному аутфіті. Що з цього вийшло, вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі була одягнена в костюм із леопардовим принтом, який складався з кроптопа з галтером і спідниці міді.

Грейсі Бон

Модель з різних ракурсів, і навіть навкарачки, продемонструвала свою величезну п’яту точку, розмір якої приголомшує.

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Грейсі Бон

Грейсі Бон

Свій образ Бон доповнила макіяжем із накладними пишними віями, розпущеним волоссям, довгим манікюром з декором і золотими прикрасами.

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у стильному чорному купальнику похизувалася спокусливими формами.