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- Шоу-бізнес
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Позувала навкарачки: пишнотіла модель у леопардовій спідниці похизувалася величезною п’ятою точкою
28-річна модель plus-size Грейсі Бон з різних ракурсів продемонструвала пишні сідниці.
Пишнотіла панамська модель — Грейсі Бон — влаштувала собі фотосесію у гламурному аутфіті. Що з цього вийшло, вона показала на своїй сторінці в Instagram.
Грейсі була одягнена в костюм із леопардовим принтом, який складався з кроптопа з галтером і спідниці міді.
Модель з різних ракурсів, і навіть навкарачки, продемонструвала свою величезну п’яту точку, розмір якої приголомшує.
Свій образ Бон доповнила макіяжем із накладними пишними віями, розпущеним волоссям, довгим манікюром з декором і золотими прикрасами.
Нагадаємо, Грейсі Бон у стильному чорному купальнику похизувалася спокусливими формами.