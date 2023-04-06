Позувала оголеною: учасниця "Холостяка-12" похизувалася сексуальною фігурою у відвертій фотосесії

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – знялася у відвертій фотосесії для українського журналу Playboy.

Акторка постала перед камерою оголеною. Вона мала розкішний вигляд.

Вікторія Варлей/playboy.ua

Вікторія Варлей/playboy.ua

Віка продемонструвала у всій красі свою струнку і сексуальну фігуру та гарну засмагу.

Вікторія Варлей/playboy.ua

Вікторія Варлей/playboy.ua

Вікторія Варлей/playboy.ua

Її образ доповнило укладання з локонами, насичений макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, золоті прикраси і манікюр молочного відтінку. Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках.

Вікторія Варлей/playboy.ua

Вікторія Варлей/playboy.ua

Але не на всіх світлинах Варлей позувала оголеною. На деяких знімках вона з'явилася у білих стрингах, білій та червоній шапочках для плавання і білих коротких шортах у червоний горошок.

Вікторія Варлей/playboy.ua

Вікторія Варлей/playboy.ua

Вікторія хизувалася спокусливими формами в басейні, біля басейну та рослин.

Вікторія Варлей/playboy.ua

На обкладинці глянцю красуня постала топлес, грайливо прикриваючи пишні груди ліктями. На ній були мінішорти і шапочка для плавання.

Вікторія Варлей/playboy.ua

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей показала фото з пляжу в Маямі, на яких вона постала у чорному бікіні.

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