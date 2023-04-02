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Позувала оголеною: учасниця шоу "Холостяк-12" показала великий вагітний живіт

Позувала оголеною: учасниця шоу "Холостяк-12" показала великий вагітний живіт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1439
Час на прочитання
1 хв
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Позувала оголеною: учасниця шоу "Холостяк-12" показала великий вагітний живіт

Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі

20-річна Аделіна Делі знялася у сміливій фотосесії, у якій продемонструвала, як змінилося її тіло під час вагітності.

Вагітна учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" і учасниця "Танців із зірками" - Аделіна Делі – знялася у сміливій і ніжній водночас фотосесії. Найкращі знімки дівчина опублікувала в Instagram.

Аделіна позувала перед фотокамерою оголеною, демонструючи великий вагітний живіт.

Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі / ©
Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі

Дівчина без комплексів показала на камеру також розтяжки на сідницях.

Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі / ©
Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі

Аделіна постала у фотосеті ще в одному аутфіті – у прозорому чорному кетсьюті і чорних стрингах.

Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі / ©
Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі
Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі / ©
Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі

Делі дуже пасує вагітність – вона має жіночний, ніжний і чарівний вигляд.

Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі / ©
Аделіна Делі/Instagram Аделіни Делі

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Дата публікації
Перегляди
1439
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