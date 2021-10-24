Позувала оголеною: вагітна Кайлі Дженнер натякнула на стать дитини

24-річна бізнесвумен Кайлі Дженнер зараз чекає на другу дитину і вже натякнула підписникам на її стать.

Нещодавно Дженнер опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій зображена її тінь на тлі білої стіни. Кайлі позує в оголеному вигляді і показує підрослий живіт.

Також в сторіз Кайлі натякнула, що вони з 29-річним коханим Тревісом Скоттом чекають на народження сина. Дженнер запостила знімок, на якому показала свій кросівок з синіми шнурками, а салон її машини теж був оббитий в блакитних тонах. Фото молода мама підписала: Baby blues, а шанувальники зірки розцінили це, як натяк.

Салон Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі і Тревіс також виховують 3,5-річну доньку Сторми, яка скоро стане старший сестрою. Разом пара від 2017-року, але в їхніх стосунках траплялися паузи. Судячи з усього, зараз у пари все добре.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

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