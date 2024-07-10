Позувала під дощем: 26-річна акторка Дейзі Едгар-Джонс на фотосесії у Лондоні

Дівчина обрала цього разу вбрання темних кольорів та від відомих брендів.
26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам за мінісеріалом "Нормальні люди" та фільмом "Там, де співають раки", вийшла на червону доріжку в Лондоні. Дівчина відвідала фотосесію, присвячену фільму "Смерчі", в якому вона зіграла. Цей фільм-катастрофа є сиквелом картини 1996 року.
Перед камерами на даху однієї з будівель у Лондоні Дейзі позувала в сукні від бренду Victoria Beckham, яка мала "голий" ефект через бежеву тканину під низом, а також асиметричний поділ. Ще однією цікавою деталлю вбрання стала металева бретелька. Носила це вбрання вона у поєднанні з колготками та чорними туфлями.
Тыльки не пощастило акторці та команді з погодою – у Лондоні під час фотосесії пішов дощ.
Потім Дейзі Едгар-Джонс помітили, коли вона вихордила з готелю в сміливішому луку — вона була у вбранні від Gucci. Акторка поєднала повністю прозору чорну блузу з бюстгальтером та спідницею у ромашки. Також на ній були чорні слінгбеки, а в руці вона несла сумку Gucci Jackie, яку назвав бренд на честь Жаклін Кеннеді.
Днем раніше Дейзі вийшла на червону доріжку, оскільки в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Смерчі". Перед фотографами вона позувала у чорно-шоколадній сукні від британського бренду Vivienne Westwood.
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