Позувала під дощем: 26-річна акторка Дейзі Едгар-Джонс на фотосесії у Лондоні

26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам за мінісеріалом "Нормальні люди" та фільмом "Там, де співають раки", вийшла на червону доріжку в Лондоні. Дівчина відвідала фотосесію, присвячену фільму "Смерчі", в якому вона зіграла. Цей фільм-катастрофа є сиквелом картини 1996 року.

Перед камерами на даху однієї з будівель у Лондоні Дейзі позувала в сукні від бренду Victoria Beckham, яка мала "голий" ефект через бежеву тканину під низом, а також асиметричний поділ. Ще однією цікавою деталлю вбрання стала металева бретелька. Носила це вбрання вона у поєднанні з колготками та чорними туфлями.

Тыльки не пощастило акторці та команді з погодою – у Лондоні під час фотосесії пішов дощ.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Getty Images

Потім Дейзі Едгар-Джонс помітили, коли вона вихордила з готелю в сміливішому луку — вона була у вбранні від Gucci. Акторка поєднала повністю прозору чорну блузу з бюстгальтером та спідницею у ромашки. Також на ній були чорні слінгбеки, а в руці вона несла сумку Gucci Jackie, яку назвав бренд на честь Жаклін Кеннеді.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Getty Images

Днем раніше Дейзі вийшла на червону доріжку, оскільки в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Смерчі". Перед фотографами вона позувала у чорно-шоколадній сукні від британського бренду Vivienne Westwood.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

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