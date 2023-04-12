Позувала посеред пустелі: фіналістка "Холостяка-11" у білизняній сукні блиснула сосками

Юлія Бельченко поділилася з фоловерами красивим відео.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко опублікувала в Instagram нове відео з відпочинку у Катарі.
Позувала Юля посеред пустелі. На ній була світло-бежева сукня міді у білизняному стилі. Крізь тонку тканину вбрання були помітні її соски, що мало спокусливий вигляд.
Вітер грайливо розвівав сукню і довге волосся красуні. Одне вухо Бельченко було прикрашене великим золотистим аксесуаром.
Нагадаємо, минулого разу Юлія Бельченко постала у чорному купальнику. На шиї у неї була розкішна прикраса-кольє у вигляді крокодила із камінням.
Читайте також:
- Позувала оголеною: учасниця "Холостяка-12" похизувалася сексуальною фігурою у відвертій фотосесії
- Сміливо: переможниця шоу "Холостяк-12" без білизни позувала перед камерою
- У топі-бюстьє і з чокером-квіткою: новий образ із фотосесії переможниці "Холостяка-12"
- У кроптопі і мініспідниці: фіналістка "Холостяка-12" продемонструвала плаский живіт