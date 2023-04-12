Позувала посеред пустелі: фіналістка "Холостяка-11" у білизняній сукні блиснула сосками

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко опублікувала в Instagram нове відео з відпочинку у Катарі.

Позувала Юля посеред пустелі. На ній була світло-бежева сукня міді у білизняному стилі. Крізь тонку тканину вбрання були помітні її соски, що мало спокусливий вигляд.

Вітер грайливо розвівав сукню і довге волосся красуні. Одне вухо Бельченко було прикрашене великим золотистим аксесуаром.

Нагадаємо, минулого разу Юлія Бельченко постала у чорному купальнику. На шиї у неї була розкішна прикраса-кольє у вигляді крокодила із камінням.

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