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Позувала посеред пустелі: фіналістка "Холостяка-11" у білизняній сукні блиснула сосками

Позувала посеред пустелі: фіналістка "Холостяка-11" у білизняній сукні блиснула сосками

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
303
Час на прочитання
1 хв
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Позувала посеред пустелі: фіналістка "Холостяка-11" у білизняній сукні блиснула сосками

Юлія Бельченко "Зайка" / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Юлія Бельченко поділилася з фоловерами красивим відео.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко опублікувала в Instagram нове відео з відпочинку у Катарі.

Позувала Юля посеред пустелі. На ній була світло-бежева сукня міді у білизняному стилі. Крізь тонку тканину вбрання були помітні її соски, що мало спокусливий вигляд.

Вітер грайливо розвівав сукню і довге волосся красуні. Одне вухо Бельченко було прикрашене великим золотистим аксесуаром.

Нагадаємо, минулого разу Юлія Бельченко постала у чорному купальнику. На шиї у неї була розкішна прикраса-кольє у вигляді крокодила із камінням.

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Дата публікації
Перегляди
303
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