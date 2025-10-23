Позувала повністю оголеною: Емілі Ратаковскі знялася у сміливій фотосесії

Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі знялася для The Beyond Noise у сміливій фотосесії, і на одному зі знімків вона позувала повністю оголеною.

Емілі Ратаковскі/ Фото: instagram.com/thebeyondnoise

Також Емілі була зазнімкована в одних чорних трусах — вона прикривала оголені груди руками в шкіряних рукавичках, а також у шубі, приспустивши її з одного плеча.

Емілі Ратаковскі/ Фото: instagram.com/thebeyondnoise

Емілі Ратаковскі/ Фото: instagram.com/thebeyondnoise

В інтерв’ю виданню Ратаковскі розповіла про свою книжку My Body, соціальні мережі та про майбутній серіал, в якому вона виступить у ролі продюсерки, сценаристки і виконавиці головної ролі.

«У мене був справжній шлях, пов’язаний із синдромом самозванця. Я написала свою книжку буквально на телефоні. Звісно, врешті-решт я зберігала все в документи, але кожне есе починала в додатку „Нотатки“, а потім використовувала Google Docs на телефоні, щоб уникнути моменту, коли ти сідаєш за комп’ютер і думаєш: „Я пишу книжку“, бо це так страшно. Це було п’ять років тому. Тепер у мене є стіл, книжкова полиця і повноцінний комп’ютер. Я дійсно прийняла це, але мені подобалося, як я могла обдурити себе, думаючи, що те, що я роблю, не важливо», — розповіла Емілі про написання своєї першої книжки.

«Інтернет так сильно змінився. TikTok для мене — справжнє джерело натхнення, всі навколо до біса смішні, і тебе винагороджують за те, що ти не вдаєш із себе когось іншого. Тебе винагороджують за те, що ти такий, який є. Це діаметрально протилежно Instagram, який я вибудовувала по цеглинці, з фотографіями в бікіні. [Сміється] Мені подобається ця дихотомія. Ми всі маємо бути гнучкими. Я трохи граюся і в тому, і в іншому, але в світі марень мені б більше ніколи не довелося публікувати пости в Instagram. Я, звичайно, дуже вдячна цій платформі. Мені просто більше цікаво робити щось чесне», — зізналася Емілі.

Зазначимо, свій перший контракт Ратаковскі підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше вона працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в ніжному образі феї блищала на шоу Victoria’s Secret.

