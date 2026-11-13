Позувала топлес: Бейонсе знялася у сміливій фотосесії для глянцю

Бейонсе, фото: instagram.com/i_d

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45-річна американська співачка Бейонсе стала героїнею спеціального випуску журналу i-D і позувала перед камерою топлес, прикриваючи груди руками, в одних лише джинсах. Бейонсе розпустила волосся та зробила стриманий макіяж.

Цим фото вона віддала данину поваги співачці Шаді, відтворивши естетику обкладинки її альбому Love Deluxe 1992 року.

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Для обкладинки співачка приміряла об’ємну світлу хутряну накидку, яку одягла на голе тіло. Образ доповнили чорні колготки, білі туфлі на високих підборах і розкішні діамантові прикраси Tiffany & Co. Волосся зірки уклали дрібними кучерями з ефектом вологих пасом.

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Разом із фотосесією вийшло рідкісне інтерв’ю співачки, в якому вона розповіла про розвиток власного бренду засобів для догляду за волоссям Cécred. Компанію Бейонсе заснувала разом із матір’ю Тіною Ноулз у 2024 році.

Артистка наголосила, що хотіла створити справді ефективні продукти, якими користувалися б навіть ті, кому не подобається її музика.

Також співачка згадала про своє весілля з репером Jay-Z, яке відбулося у 2008 році. За її словами, урочистість була настільки таємною, що більшість гостей думали, ніби йдуть на звичайну вечірку. Особливе значення для Бейонсе мала весільна сукня, яку створила її мати.

Цікаво, що співачка з’явилася на обкладинці журналу i-D вперше за 20 років. Востаннє вона прикрашала обкладинку журналу в серпні 2006 року, незадовго до виходу свого другого сольного альбому B’Day.

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Нагадаємо, раніше Бейонсе у короні та «голій» сукні-скелеті викликала фурор на Met Gala.

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