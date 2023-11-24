Позувала топлес: британська модель показала пікантне фото

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram пікантним знімком із нової гарячої фотосесії.

Білявка позувала лежачи і топлес, оголені груди вона прикрила руками. Із одягу на ній були лише стринги.

Арабелла Чі/Instagram

А ще Арабелла похизувалася новою зачіскою – вона або відрізала чубчик, або одягла перуку.

Свій лук Чі доповнила легким ніжним макіяжем і золотим браслетом на руці.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у рожевій білизні з мереживом похизувалася сексуальною фігурою. Дівчина має ідеальне тіло, яке залюбки демонструє фоловерам.

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