Позувала топлес: британська модель показала пікантне фото

Арабелла Чі любить зніматися у спокусливих аутфітах.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram пікантним знімком із нової гарячої фотосесії.
Білявка позувала лежачи і топлес, оголені груди вона прикрила руками. Із одягу на ній були лише стринги.
А ще Арабелла похизувалася новою зачіскою – вона або відрізала чубчик, або одягла перуку.
Свій лук Чі доповнила легким ніжним макіяжем і золотим браслетом на руці.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у рожевій білизні з мереживом похизувалася сексуальною фігурою. Дівчина має ідеальне тіло, яке залюбки демонструє фоловерам.
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