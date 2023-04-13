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Позувала топлес: Демі Роуз спокусливо похизувалася пишними сідницями

Позувала топлес: Демі Роуз спокусливо похизувалася пишними сідницями

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Позувала топлес: Демі Роуз спокусливо похизувалася пишними сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" продовжжує спокушати підписників своїми звабливими формами.

Демі Роуз опублікувала нову порцію пікантних світлин. Цього разу красуня влаштувала собі фотосет топлес. Локацією для знімання вона обрала скелі біля водойми.

На моделі були чорні стринги з блискітками, які вона доповнила поясом-торочкою. На шиї у Демі був такий самий чокер із довгою торочкою. Оголені груди красуня прикрила волоссям.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз спокусливо позувала на камеру, демонструючи свої сексуальні форми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Похизувалася модель і пишною п'ятою точкою, яку обожнює фотографувати.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз показала сексуальну фігуру у бежевому боді з пікантним декольте і прозорій мереживній спідниці.

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Дата публікації
Перегляди
268
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