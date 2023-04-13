Позувала топлес: Демі Роуз спокусливо похизувалася пишними сідницями

Британська "Кім Кардашян" продовжжує спокушати підписників своїми звабливими формами.
Демі Роуз опублікувала нову порцію пікантних світлин. Цього разу красуня влаштувала собі фотосет топлес. Локацією для знімання вона обрала скелі біля водойми.
На моделі були чорні стринги з блискітками, які вона доповнила поясом-торочкою. На шиї у Демі був такий самий чокер із довгою торочкою. Оголені груди красуня прикрила волоссям.
Роуз спокусливо позувала на камеру, демонструючи свої сексуальні форми.
Похизувалася модель і пишною п'ятою точкою, яку обожнює фотографувати.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз показала сексуальну фігуру у бежевому боді з пікантним декольте і прозорій мереживній спідниці.
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