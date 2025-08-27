- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 2 хв
Позувала топлес: дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — поділилася сміливим фото
Усі світові селебріті зараз підбивають підсумки літа, що минає, і показують, як його провели, у своїх соцмережах.
27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — теж вирішила згадати, чим займалася останні кілька тижнів, і опублікувала у своєму Instagram серію фото під назвою «літо».
Судячи зі знімків, дівчина працювала, відпочивала, засмагала біля басейну і на пляжі та весело проводила час із друзями. Традиційно на фото немає коханого Вітторії — 50-річного актора Леонардо Ді Капріо.
На одному з фото Черетті позувала топлес. Вона зображена біля басейну, оголені груди дівчина прикриває рукою.
Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.
Пара познайомилася через спільних друзів на Ібіці влітку 2023-го. У березні 2024-го з’явилися чутки про їхні заручини — Черетті помітили з каблучкою на безіменному пальці. Ці чутки так само не були підтверджені.
Раніше, нагадаємо, Вітторію Черетті помітили на модному шоу. Італійська модель позувала фотографам на вулиці в Парижі на Тижні моди. Вона була в чорному луці, що містив жакет оверсайз з одним ґудзиком і білими манжетами, що визирали з-під нього.