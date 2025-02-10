Позувала топлес на пляжі: Елізабет Герлі показала, який мала вигляд 30 років тому

Елізабет Герлі привітала свою давню подругу Трінні Вудолл із днем народження їхніми спільними знімками в Instagram.

Перше архівне фото було зроблене у 1994 році, коли Ліз було 29 років. На ньому дівчата позують на пляжі топлес. Оголені груди вони прикривають руками. Герлі була у жовтих плавках з квітковими аплікаціями, а її подруга – у рожевих із білими рюшами.

Елізабет Герлі з подругою / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Інша світлина була зроблена у 2024 році під час відпочинку на яхті. На ній жінки постали у купальниках, капелюхах і сонцезахисних окулярах. Але вони і зараз такі ж стрункі і красиві, як і 30 років тому.

Елізабет Герлі з подругою / Фото: Instagram Елізабет Герлі

"З днем народження Трінні! Щоб ми разом красувалися у бікіні ще багато років", – побажала Елізабет подрузі.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у блискучій рожевій сукні з довгими рукавами сходила на вечірку.

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