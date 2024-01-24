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Позувала топлес на дивані: топмодель Жасмін Тукс поділилася відвертими фото

Позувала топлес на дивані: топмодель Жасмін Тукс поділилася відвертими фото

Жасмін Тукс / Фото: Associated Press

Зірка порадувала фоловерів.

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – поділилася у своєму Instagram сміливими фото. Дівчина позував топлес на дивані. Голі груди вона прикривала руками.

Одягнена Жасмін була лише у чорні штани, також на ній були золоті аксесуари – сережки та браслет. "Листівка з шато", — написала Тукс під фото.

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс позувала на вулиці в мороз у чорній спідній білизні на балконі на тлі засніжених схилів. Крім білизни на ній були лише шкіряні рукавички з хутром та мунбути.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

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