Позувала топлес: переможниця "Холостяка-12" показала відверте фото

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-12" – модель Катерина Лозовицька – знялася у новій пікантній фотосесії і показала в Instagram одну зі світлин у двох варіантах – кольоровому і чорно-білому.

На ній красуня позує топлес спиною до фотокамери, залишивши на руках білу сукню, яку майже зняла. Дівчина загадково дивиться в об'єктив.

Катерина Лозовицька/ Фото nastya_beskova

Катерина розпустила волосся, зробила макіяж у максимально природних відтінках і завершила лук чорним манікюром.

Катерина Лозовицька/ Фото nastya_beskova

Нагадаємо, а переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала фото з Канн, на якому вона постала у бікіні.

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