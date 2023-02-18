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Позувала топлес: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишними грудьми

Позувала топлес: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1077
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Позувала топлес: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишними грудьми

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей поділилася з фоловерами новим пікантним знімком.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – показала в Instagram нову світлину з пікантної фотосесії на пляжі.

Жінка позувала у чорних штанях із вишитими золотими колосками і без бюстгальтера. Оголені груди Віка прикривала руками, але все одно блиснула пишним сексуальним бюстом на камеру.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей / ©
Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Волосся спадало їй на спину, у вухах були масивні золоті сережки. Варлей дивилася кудись вдалечінь.

Нагадаємо, у День святого Валентина Вікторія виклала у фотоблог світлину із весільної фотосесії, на якій вона у білій короткій сукні закинула на спину чоловіка ноги.

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Дата публікації
Перегляди
1077
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