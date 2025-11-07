ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Позувала топлес: відома іспанська співачка поділилася своїми відвертими фото

28-річна Bad Gyal у провокаційному луку знялася у фотосеті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Bad Gyal

Bad Gyal

Популярна іспанська співачка Bad Gyal поділилася з підписниками в Instagram пікантними знімками з гарячої фотосесії.

Bad Gyal

Bad Gyal

Перед об’єктивом фотокамери артистка постала топлес. Вона спокусливо позувала лише в самих рожево-блискучих трусиках. Оголені груди зірка прикривала руками.

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal зібрала волосся у гладкий пучок, випустивши спереду одне пасмо, зробила макіяж і довгий білий манікюр.

Bad Gyal

Bad Gyal

По тілу вона нанесла тимчасові срібні татуювання у вигляді зірок і 2026 року. Таким чином співачка анонсувала свій концертний тур Іспанією наступного року.

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie