- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала топлес: відома іспанська співачка поділилася своїми відвертими фото
28-річна Bad Gyal у провокаційному луку знялася у фотосеті.
Популярна іспанська співачка Bad Gyal поділилася з підписниками в Instagram пікантними знімками з гарячої фотосесії.
Перед об’єктивом фотокамери артистка постала топлес. Вона спокусливо позувала лише в самих рожево-блискучих трусиках. Оголені груди зірка прикривала руками.
Bad Gyal зібрала волосся у гладкий пучок, випустивши спереду одне пасмо, зробила макіяж і довгий білий манікюр.
По тілу вона нанесла тимчасові срібні татуювання у вигляді зірок і 2026 року. Таким чином співачка анонсувала свій концертний тур Іспанією наступного року.