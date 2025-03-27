ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
1 хв

Позувала у басейні: Анна Саліванчук у пітоновому бікіні похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Акторка опублікувала у соцмережі пікантні фото з відпочинку.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук показала в Instagram знімки з відпочинку у Карпатах, куди вона поїхала разом зі своїм сином.

"Весняні канікули на двох. Неймовірні Карпати!", – підписала зірка світлини.

Анна Саліванчук із сином

Анна Саліванчук із сином

Акторка влаштувала імпровізований фотосет у басейні просто неба. Саліванчук спокусливо позувала у пітоновому бікіні від українського бренду Artgo Swim, демонструючи струнку фігуру і пружні сідниці.

Анна Саліванчук на відпочинку

Анна Саліванчук на відпочинку

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

А ще Анна похизувалася пишним спокусливим декольте. Позувала вона біля басейну серед рослин.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Нагадаємо, Анна Саліванчук на бранчі, присвяченому новому фільму про Бріджит Джонс, постала у кокетливій чорно-білій мінісукні з рюшами на спідниці та манжетах і з пікантним декольте.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie