Позувала у басейні: Анна Саліванчук у пітоновому бікіні похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Анна Саліванчук

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Анна Саліванчук показала в Instagram знімки з відпочинку у Карпатах, куди вона поїхала разом зі своїм сином.

"Весняні канікули на двох. Неймовірні Карпати!", – підписала зірка світлини.

Анна Саліванчук із сином

Акторка влаштувала імпровізований фотосет у басейні просто неба. Саліванчук спокусливо позувала у пітоновому бікіні від українського бренду Artgo Swim, демонструючи струнку фігуру і пружні сідниці.

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Анна Саліванчук на відпочинку

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

А ще Анна похизувалася пишним спокусливим декольте. Позувала вона біля басейну серед рослин.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Нагадаємо, Анна Саліванчук на бранчі, присвяченому новому фільму про Бріджит Джонс, постала у кокетливій чорно-білій мінісукні з рюшами на спідниці та манжетах і з пікантним декольте.