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- Шоу-бізнес
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Позувала у басейні: Анна Саліванчук у пітоновому бікіні похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями
Акторка опублікувала у соцмережі пікантні фото з відпочинку.
Анна Саліванчук показала в Instagram знімки з відпочинку у Карпатах, куди вона поїхала разом зі своїм сином.
"Весняні канікули на двох. Неймовірні Карпати!", – підписала зірка світлини.
Акторка влаштувала імпровізований фотосет у басейні просто неба. Саліванчук спокусливо позувала у пітоновому бікіні від українського бренду Artgo Swim, демонструючи струнку фігуру і пружні сідниці.
А ще Анна похизувалася пишним спокусливим декольте. Позувала вона біля басейну серед рослин.
Нагадаємо, Анна Саліванчук на бранчі, присвяченому новому фільму про Бріджит Джонс, постала у кокетливій чорно-білій мінісукні з рюшами на спідниці та манжетах і з пікантним декольте.