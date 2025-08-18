- Дата публікації
Позувала в басейні: британська зірка реаліті в купальнику з принтом продемонструвала спокусливі сідниці
Сестра Джессіки Гейл показала відео з відпочинку.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram відео з відпочинку.
Дівчина насолоджувалася купанням у басейні з гарним пейзажем і заодно вирішила зняти гарний контент для фотоблогу.
Перед об’єктивом фотокамери вона постала у стильному купальнику з принтом із зав’язками на плавках від бренду Fashion Nova. Єва похизувалася стрункою фігурою і пружними спокусливими сідницями.
Гейл розпустила волосся і прикрасила його білою квіткою.
