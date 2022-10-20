Позувала у басейні: Кайлі Дженнер у бікіні похизувалася сексуальними формами

25-річна зірка реаліті і бізнесвумен показала, як відпочивала на тлі гарного пейзажу.

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку. Бізнесвумен релаксувала в басейні з мальовничим пейзажем на тлі. Вона влаштувала там імпровізовану фотосесію.

На Кайлі було чорне бікіні на зав'язках. Дівчина продемонструвала на камеру свої пишні сексуальні форми.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Волосся зірка реаліті розпустила і зробила максимально природний макіяж.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, Дженнер у латексній мінісукні і чоботях сходила на побачення з бойфрендом.

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