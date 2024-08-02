Позувала у басейні: зірка реаліті шоколадним купальником підкреслила сексуальні груди

Емма Ернан дістала ще один стильний купальник із свооєї валізи.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – виклала в Instagram нове фото з відпочинку.
Білявка позувала у басейні з кокосовим коктейлем у руці. На ній був купальник шоколадного відтінку із золотою фурнітурою, ліф якого чудово підкреслив її сексуальні груди.
Ернан зібрала волосся у високий хвіст і одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан у блакитному бікіні на зав'язках похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.
Читайте також:
- У сукні з сексуальним декольте: зірка реаліті у красивому образі позувала на яхті
- Забула попрасувати: зірка реаліті рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги
- У сукні кольору металік із плямою: зірка реаліті блиснула сексуальними грудьми дорогою на вечірку