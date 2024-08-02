Позувала у басейні: зірка реаліті шоколадним купальником підкреслила сексуальні груди

Емма Ернан дістала ще один стильний купальник із свооєї валізи.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – виклала в Instagram нове фото з відпочинку.

Білявка позувала у басейні з кокосовим коктейлем у руці. На ній був купальник шоколадного відтінку із золотою фурнітурою, ліф якого чудово підкреслив її сексуальні груди.

Емма Ернан/Instagram

Ернан зібрала волосся у високий хвіст і одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан у блакитному бікіні на зав'язках похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.

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