Позувала у бікіні: Глое Кардашян похизувалася пишними сідницями

38-річна зірка реаліті продемонструвала сексуальні форми.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, на яких вона позує у сірому блискучому бікіні. Імпровізований фотосет для неї влаштувала її молодша сестра Кендалл Дженнер.
Глое постала на світлинах в одній позі – вона стояла в профіль, змінювалося лише положення рук.
Метою зірки реаліті було похизуватися своєю пишною п'ятою точкою, об'єм якої добре видно з цього ракурсу.
"Коли твоя сестра знає твої кути kendalljenner", - підписала знімки Глое.
Свій аутфіт вона доповнила стильним укладанням, довгим гострим червоним манікюром і безліччю браслетів. На обличчя вона одягла чорні окуляри.
Нагадаємо, Глое Кардашян знялася у стильній фотосесії для журналу Sorbet, де позувала у кроптопі Prada і золотій мініспідниці.
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