Позувала у бікіні: Глое Кардашян похизувалася пишними сідницями

Глое Кардашян опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, на яких вона позує у сірому блискучому бікіні. Імпровізований фотосет для неї влаштувала її молодша сестра Кендалл Дженнер.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое постала на світлинах в одній позі – вона стояла в профіль, змінювалося лише положення рук.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Метою зірки реаліті було похизуватися своєю пишною п'ятою точкою, об'єм якої добре видно з цього ракурсу.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

"Коли твоя сестра знає твої кути kendalljenner", - підписала знімки Глое.

Свій аутфіт вона доповнила стильним укладанням, довгим гострим червоним манікюром і безліччю браслетів. На обличчя вона одягла чорні окуляри.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, Глое Кардашян знялася у стильній фотосесії для журналу Sorbet, де позувала у кроптопі Prada і золотій мініспідниці.

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