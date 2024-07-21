Позувала у бікіні: пишнотіла модель похизувалася сексуальним бюстом і показала розтяжки та целюліт

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram свої нові сміливі знімки.

На них дівчина постала в оливковому бікіні з чорною сіткою та золотими кільцями від бренду Fashion Nova.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі похизувалася пишними сексуальними грудьми, тонкою талією і широкими стегнами. А ще вона показала розтяжки і целюліт на тілі, яких не соромиться.

Грейсі Бон/Instagram

Бон розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і перламутровим хайлайтером на вилицях, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, зап'ястя – браслетом і завершила лук довгим ніжним манікюром.

Грейсі Бон/Instagram

"Стадія носіння бікіні і вам байдуже на розтяжки чи целюліт. Рекомендую завжди це робити", – підписала вона фото.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у мініспідниці і з відвертим вирізом на грудях позувала на тлі Ейфелевої вежі.

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