Позувала у бікіні: пишнотіла модель похизувалася сексуальним бюстом і показала розтяжки та целюліт

29-річна Грейсі Бон зробила селфі в душі.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram свої нові сміливі знімки.
На них дівчина постала в оливковому бікіні з чорною сіткою та золотими кільцями від бренду Fashion Nova.
Грейсі похизувалася пишними сексуальними грудьми, тонкою талією і широкими стегнами. А ще вона показала розтяжки і целюліт на тілі, яких не соромиться.
Бон розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і перламутровим хайлайтером на вилицях, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, зап'ястя – браслетом і завершила лук довгим ніжним манікюром.
"Стадія носіння бікіні і вам байдуже на розтяжки чи целюліт. Рекомендую завжди це робити", – підписала вона фото.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у мініспідниці і з відвертим вирізом на грудях позувала на тлі Ейфелевої вежі.
Читайте також:
- У сукні з квітковим принтом: пишнотіла модель продемонструвала величезні сідниці під час прогулянки
- Розміри приголомшують: пишнотіла модель у бікіні похизувалася величезними сідницями
- Таких ви ще не бачили: модель у бронзовому бікіні приголомшила величезними сідницями