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Позувала у бікіні: учасниця "Холостяка-12" спокусливо похизувалася накачаними сідницями

Позувала у бікіні: учасниця "Холостяка-12" спокусливо похизувалася накачаними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Позувала у бікіні: учасниця "Холостяка-12" спокусливо похизувалася накачаними сідницями

Марина Голд/Instagram

Марина Голд любить демонструвати свою спокусливу фігуру.

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Марина Голд знялася у пікантній фотосесії, яку показала в Instagram.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Локацією для знімання обрали природу – красивий пейзаж на тлі водойми.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Марина постала у чорному бікіні з білою облямівкою. Вона спокусливо позувала перед камерою, демонструючи свої сексуальні форми.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Дівчина також похизувалася накачаною п'ятою точкою і пишним бюстом.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Голд розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха сережками-цвяшками.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Нагадаємо, раніше Марина Голд позувала у суцільному рожевому купальнику на пляжі на тлі заходу сонця.

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Дата публікації
Перегляди
115
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