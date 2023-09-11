Позувала у бікіні: учасниця "Холостяка-12" спокусливо похизувалася накачаними сідницями

Марина Голд любить демонструвати свою спокусливу фігуру.
Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Марина Голд знялася у пікантній фотосесії, яку показала в Instagram.
Локацією для знімання обрали природу – красивий пейзаж на тлі водойми.
Марина постала у чорному бікіні з білою облямівкою. Вона спокусливо позувала перед камерою, демонструючи свої сексуальні форми.
Дівчина також похизувалася накачаною п'ятою точкою і пишним бюстом.
Голд розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха сережками-цвяшками.
Нагадаємо, раніше Марина Голд позувала у суцільному рожевому купальнику на пляжі на тлі заходу сонця.
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