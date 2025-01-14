Позувала у білизні з мереживом: епатажна Джессіка Алвес похизувалася пишними формами

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram відверту світлину.

Жінка постала у спокусливій чорній білизні з мереживом, яку доповнила чорним поясом із підтяжками для панчох. Джес продемонструвала на камеру свої пишні форми: величезні груди і широкі стегна.

Джессіка Алвес/Instagram

Алвес розпустила волосся, яке спадало їй на спину, зробила насичений макіяж із довгими накладними віями і довгий червоний манікюр.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Алвес позувала перед фотокамерою у леопардовому комплекті білизни і з маскою хижої кішки.

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