Відпочивала у білому бікіні: британська модель похизувалася сексуальними сідницями

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram новими пікантними світлинами.

Перед об'єктивом фотокамери красуня постала у білому бікіні на зав'язках. Зверху вона одягла білу сорочку і зав'язала її на вузол під грудьми. Свій лук Чі доповнила кремовим капелюхом із бежевою стрічкою.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла спокусливо позувала на камеру, демонструючи ідельне тіло. А ще модель похизувалася пружними і сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram

"Поцілована сонцем", – підписала знімки Арабелла.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у білій білизні позувала на тренажері, вихваляючись стрункою фігурою.

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