Позувала у білому бікіні: Глое Кардашян похизувалася сексуальним тілом

40-річна зірка реаліті поділилася з фоловерами світлиною у ніжному купальнику.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram пікантний знімок із відпочинку, на якому не було видно її обличчя. Вона показала, що перебуває у удовій фізичній формі.
Зірка реаліті засмагала біля басейну у білому бікіні з квітковим візерунком на ліфі. Глоя похизувалася сексуальним тілом і пласким животом.
Нагадаємо, старша сестра Глое – Кім Карадшян влаштувала легку фотосесію в ефектній червоній сукні з американською проймою і високою горловиною від бренду Alaïa.
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