Позувала у білому бікіні: Глое Кардашян похизувалася сексуальним тілом

40-річна зірка реаліті поділилася з фоловерами світлиною у ніжному купальнику.

Глое Кардашян опублікувала в Instagram пікантний знімок із відпочинку, на якому не було видно її обличчя. Вона показала, що перебуває у удовій фізичній формі.

Зірка реаліті засмагала біля басейну у білому бікіні з квітковим візерунком на ліфі. Глоя похизувалася сексуальним тілом і пласким животом.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, старша сестра Глое – Кім Карадшян влаштувала легку фотосесію в ефектній червоній сукні з американською проймою і високою горловиною від бренду Alaïa.

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