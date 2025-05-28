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- Шоу-бізнес
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Позувала у червоній ванні: порноакторка-трансгендер у купальнику похизувалася пружними сідницями
Брітні Кейд у сексуальному луку позувала у романтичній атмосфері.
Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд поділилася в Instagram новими гарячими знімками.
Брітні влаштувала пікантну фотосесію у червоній ванні у формі серця. Дівчина спокусливо позувала у червоному суцільному купальнику.
Кейд похизувалася на камеру красивим пишним бюстом, а потім пружними сідницями, на одній із яких був відбиток поцілунку червоною помадою.
У порноакторки було акуратне укладання, насичений макіяж із акцентом на очах і довгий французький рожево-білий манікюр. Шию Брітні прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді її ім’я, а руку — браслетом.
Нагадаємо, Брітні Кейд в образі ляльки Барбі продемонструвала пишні груди.