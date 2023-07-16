Позувала у чорному бікіні: переможниця "Холостяка-11" показала фото з Канн

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан поділилася в Instagram знімком із відпочинку у Каннах.

Дівчина зробила селфі у кафе, на якому вона зазнімкована у чорному бікіні на зав'язках і білій розстебнутій сорочці, яку опустила на плечі.

Свій лук Анна доповнила чорними сонцезахисними окулярами, сережками-цвяшками і солом'яним капелюхом із рожевою стрічкою з вишитими квітами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Один день у Каннах", – підписала фото Богдан.

Крім того, Анна показала стильний образ, у якому вона гуляла Варшавою. На ній був світло-рожевий костюм, який складався із жилета і штанів.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Раніше Анна Богдан похизувалася стрункою фігурою у чорному бікіні на зав'язках зі срібним декором на ліфі і плавках.

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