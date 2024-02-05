Позувала у "голій" сукні і без білизни: Doja Cat блиснула сосками на червоній доріжці премії

Doja Cat продемонструвала на церемонії нагородження премії "Греммі" у Лос-Анджелесі провокаційний образ.

Перед публікою вона постала у "голій" бежевій сукні від бренду Dilara Findikoglu з корсетним верхом і відвертим та замалим декольте, через яке вона засвітила свої соски. Під вбранням була відсутня білизна.

Doja Cat / Фото: Associated Press

А ще у цьому вбранні Doja Cat продемонструвала татуювання, якими вкрите практично все її тіло.

Аутфіт артистка доповнила червоними босоніжками з крокодилячої шкіри на високій платформі.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Вуха реперка прикрасила діамантовими сережками у вигляді мечей, шию – ланцюжками з хрестами, а руки – масивними каблучками.

Коротка кучерява чорно-білява зачіска, макіяж із червоною помадою, оптичні окуляри у темній оправі від Prada і довгий нюдовий манікюр завершили сміливий лук.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat була номінована у трьох номінаціях: найкраща реппісня, найкраще мелодійне репвиконання для Attention і найкраще попсольне виконання для Paint the Town Red. Але перемоги не отримала.

Нагадаємо, американська співачка Медісон Бір прийшла на премію у пишній сукні-бюстьє зі шлейфом від бренду Marmar Halim, у якій була схожа на принцесу.

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