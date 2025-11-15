ТСН у соціальних мережах

Позувала у "голій" сукні і була без бюстгальтера: співачка у відвертому образі від Dior з’явилася на івенті

40-річна Лілі Аллен одягла на захід прозоре вінтажне вбрання від Джона Гальяно.

Лілі Аллен

Лілі Аллен / © Getty Images

Лілі Аллен відвідала прем’єру вистави «Голодні ігри: На сцені» у театрі Troubadour Canary Wharf у Лондоні. Для своєї появи зірка обрала сміливий образ.

На ній була вінтажна чорна вʼязана сукня максі приталеного силуету і з довгими рукавами, яка просвічувалася. Вбрання було з колекції Dior від Джона Гальяно 90-х років.

Лілі Аллен / © Getty Images

Лілі Аллен / © Getty Images

Під вбранням на Лілі були лише чорні стринги. Аутфіт Аллен доповнила чорними босоніжками з блискучим леопардовим принтом на екстремально високих платформах і підборах.

Співачка зібрала волосся ззаду вгорі, уклала чубчик і випустила спереду пасма. Вона зробила вечірній макіяж, молочний манікюр, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а руки — каблучками.

Нагадаємо, минулого разу Лілі Аллен привернула увагу сміливим луком на премії CFDA Fashion Awards. Вона постала там у кроптоп-смужці з мереживом і на бретельках, який лише трішки прикривав її груди.

