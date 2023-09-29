Позувала у кукурудзі: учасниця "Холостяка-12" без бюстгальтера похизувалася пишними грудьми

Вікторія Варлей поділилася з підписниками архівним пікантним фотосетом.
Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Вікторія Варлей – показала фоловерам в Instagram гарячі світлини з архівної чорно-білої фотосесії.
Дівчина спокусливо позувала у полі кукурудзи. На ній була світла сорочка і був відсутній бюстгальтер. Вікторія похизувалася пишними сексуальними грудьми, які прикривала руками.
Знімки вийшли загадковими і сексуальними.
"Я в об’єктиві @pashkovich. Цим знімкам вже майже 3 роки і це досі моя улюблена серія фотографій", – написала у дописі Віка.
Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей похизувалася ідеальною фігурою у білому суцільному купальнику з чорними бретельками.
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