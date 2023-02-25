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Позувала у купальнику, а потім топлес: учасниця "Холостяка-12" показала нові пікантні знімки

Позувала у купальнику, а потім топлес: учасниця "Холостяка-12" показала нові пікантні знімки

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1192
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Позувала у купальнику, а потім топлес: учасниця "Холостяка-12" показала нові пікантні знімки

Вікторія Варлей/photo_milaaa

Вікторія Варлей любить ділитися з фоловерами своїми гарними світлинами.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – продовжує тішити підписників в Instagram гарячими знімками з фотосесії на пляжі.

Цього разу красуня опублікувала світлину, на якій вона у білому суцільному купальнику з чорними бретельками демонструє ідеальну фігуру і пишний бюст.

Вікторія Варлей/photo_milaaa / ©
Вікторія Варлей/photo_milaaa

Потім Варлей показала, як позувала на узбережжі топлес спиною до фотокамери. На ній були чорні штани з вишитими золотими колосками.

Вікторія Варлей/photo_milaaa / ©
Вікторія Варлей/photo_milaaa

У дописі Віка залишила слова, які мотивують до дій.

"Я чітко знаю, що поки людина жива, нема нічого неможливого є тільки лінь, невпевненість і запас відмовок! Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте ціль - змінюйте свій план дій", - написала Варлей.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холстяк-12" Марина Голд позувала на пляжі у боді з "хижим" принтом. Вона розстебнула блискавку, спокусливо похизувавшись пишним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
1192
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